In stato di agitazione si cala da una finestre del reparto di Malattie Infettive dell’Arcispedale Santa Maria Nuova

Questa mattina, un paziente in condizioni di agitazione si è calato da una delle finestre del reparto di Malattie Infettive dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, dove era ricoverato, per poi allontanarsi in direzione del vicino parco dell’ex ospedale Spallanzani.

Il Servizio di Emergenza-urgenza 118, allertato dall’équipe di reparto, è immediatamente intervenuto per soccorrere l’uomo che è stato trasferito in Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.