Evade dai domiciliari poi però si presenta in Questura, 41enne arrestato

Ieri sera intorno alle 21 si è presentato presso il gli uffici della Questura di Reggio Emilia un 41enne originario di Parma che riferiva di essere evaso da un paio di giorni da una comunità terapeutica sita nel pistoiese, presso la quale stava scontando gli arresti domiciliari e di aver saputo dal proprio legale di fiducia che il Tribunale di Parma aveva emesso un aggravamento della misura cautelare.

Gli operatori delle Volanti hanno identificato l’uomo e verificata la veridicità di quanto affermato. Effettivamente il 41enne era evaso nella notte tra l’8 e il 9 agosto da una comunità sita a Pescia (PT) dove stava trascorrendo gli arresti domiciliari in seguito a una condanna per il reato di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. In ragione di ciò, il Tribunale di Parma aveva aggravato la misura disponendo la carcerazione.

Pertanto, al termine dei necessari accertamenti è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale.