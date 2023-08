Tentato furto su autovettura a Carpi: un arresto della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Carpi ha arrestato un cittadino straniero di 40 anni per il reato di tentato furto aggravato. Nella serata di ieri, intorno alle ore 20.00, una volante del Commissariato di Carpi è intervenuta in Via Marco Polo Esterna, a seguito di segnalazione alla linea di emergenza 112NUE di un furto su un’autovettura in sosta.

Gli agenti, portatisi immediatamente sul posto, hanno fermato il 40enne che era stato sorpreso dal proprietario del veicolo e che si stava allontanando. In mano aveva una bottiglietta di acqua asportata dall’autovettura. Il veicolo presentava segni di effrazione tra il pianale ed il portellone. All’interno di uno zaino nelle disponibilità dell’indagato è stata rinvenuta una tenaglia lunga 35 cm.

L’arrestato, condotto in udienza per il processo per direttissima nella mattinata odierna, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora.