Salario minimo, Schlein “Il Governo non ha le idee chiare”

ROMA (ITALPRESS) – “La nostra battaglia ha prodotto un fatto politico, ha fermato la maggioranza e oggi c’è stato questo confronto ma il governo non ha una sua proposta, non ha le idee chiare. Il Governo ci è sembrato rimasto sulle sue pozioni. La nostra proposta si basa sul rafforzamento contrattazione colettiva e accanto a questo una soglia legale di 9 euro all’ora, quindi abbiamo spiegato e ribadito le nostre ragioni, mentre dal Governo non arriva nessuna porposta alternativa. La sede opportuna del confronto è il Parlamento e li che dovranno dirci perchè la nostra proposta non va bene”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico a palazzo Chigi al termine dell’incontro con il governo sul salario minimo.

Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).