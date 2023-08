Interventi per migliorare la viabilità a San Felice sul Panaro

Si sono conclusi nei giorni scorsi a San Felice sul Panaro i lavori che hanno interessato diverse vie cittadine. Sono stati realizzati nuovi asfalti per via Agnini e per alcuni tratti delle vie Bergamini e Ascari, con la riqualificazione di una delle porzioni di viabilità (via Agnini) più impiegata da studenti e sportivi. È stata inoltre sistemata la segnaletica dell’incrocio tra le vie Bergamini e Ascari. Il costo complessivo dell’intervento, diretto dall’architetto Emanuela Sacchi dell’ufficio tecnico comunale, è di 63 mila euro.