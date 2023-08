Bologna Estate 2023: il 14 agosto si balla in Piazza Maggiore con una serata dedicata alla Filuzzi

Lunedì 14 agosto alle 21, Bologna Estate accende Piazza Maggiore con una grande festa popolare nel segno della tradizione bolognese: La Filuzzi in piazza, una serata speciale di musica e ballo per salutare il Ferragosto, organizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna a chiusura dell’edizione 2023 di Sotto le stelle del cinema.

Con la direzione artistica di Mauro Malaguti, che sarà anche il conduttore della serata, tante fisarmoniche si alterneranno sul palco con le musiche proposte dall’orchestra di Massimo Budriesi, Nicolò Quercia, Barbara Lucchi e Massimo Venturi.

Un appuntamento estivo che porta allegria in città in questo periodo di ferie agostane ma anche un’occasione per approfondire la tradizione bolognese del 14 agosto in piazza e l’importanza della musica popolare bolognese, dedicando un tributo particolare ai grandi musicisti come Nildo Marcheselli, considerato l’inventore della Filuzzi di cui lo scorso anno sono stati ricordati i 110 dalla nascita, Ruggero Passarini suo primo grande discepolo e Dino Lucchi che ha fatto parte di questo mondo con grande successo.

Per gli appassionati della Filuzzi alla bolognese sarà un’occasione speciale per volteggiare a ritmo di valzer e mazurke sul Crescentone di Piazza Maggiore.

I maggiori successi della tradizione musicale popolare bolognese saranno eseguiti dal vivo da interpreti affermati e nuove promesse, come il giovane Nicolò Quercia, per un genere musicale che non ha età e continua a coinvolgere generazioni di ballerini.

Sul grande schermo del cinema in piazza, scorreranno alcune immagini d’archivio che attestano il radicamento di questa tradizione nella cultura bolognese, commentate da Carlo Pelagalli, cultore e appassionato del ballo popolare bolognese ‘alla Filuzzi’ cui ha dedicato diverse ricerche storiche.

“La Filuzzi riveste un ruolo di primo piano nella valorizzazione delle tradizioni popolari bolognesi, tra gli impegni della nostra Amministrazione e della politica culturale – dichiara Elena Di Gioia delegata alla Cultura di Bologna e Città metropolitana -. Un genere ricco di storia, tra musica e danze, che ha connotato fortemente la nostra città, anche nei suoi rituali di festa popolare. Omaggiarla in Piazza Maggiore in occasione del Ferragosto, nell’ambito del cartellone Bologna Estate, significa voler contribuire a diffondere maggiormente questo grande patrimonio culturale, nel passaggio tra generazioni, in una grande e unica festa di Piazza che trasforma il Crescentone in balera danzante e aperta a tutti e tutte. Anche gli ospiti sul palco raccontano dell’importante travaso di saperi e collaborazioni, da musicisti ‘storici’ ed esperti di lunga data ai musicisti giovanissimi della band di Nicolò Quercia. Recentemente abbiamo appositamente composto un tavolo di lavoro con diversi operatori e soggetti culturali con cui comporre una nuova progettualità nel segno della Filuzzi, come unicum della nostra città, non solo da proteggere ma anche, e soprattutto, da valorizzare”.