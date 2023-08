Il vademecum di Iren per la raccolta dei rifiuti a Ferragosto

In concomitanza della festività di Ferragosto, a Reggio Emilia e provincia i servizi di raccolta rifiuti porta a porta verranno eseguiti secondo quanto riportato sui calendari in dotazione a ciascuna utenza. Per la giornata di Martedì 15 Agosto sarà garantita regolarmente la raccolta del rifiuto indifferenziato, del rifiuto organico e del rifiuto vegetale (Giroverde), mentre potranno subire variazioni altre frazioni di rifiuto differenziato (ossia plastica, vetro, barattolame e carta): le raccolte verranno infatti anticipate o posticipate secondo le regole definite nei calendari.

I centri di raccolta rimarranno chiusi nella giornata di Martedì 15 Agosto. Verrà sospesa anche la distribuzione dei materiali di consumo per le raccolte presso il Punto Ambiente Mobile di Reggio Emilia.

Il 15 Agosto il Call Center Ambientale 800-212607 resterà chiuso come pure i Punti Ambiente dislocati sul territorio provinciale. E’ comunque possibile effettuare la prenotazione del ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio accedendo al portale http://servizi.irenambiente.it

Restano attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7, le Ecostation e le Mini Ecostation alle quali è sempre possibile conferire.