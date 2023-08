Tram, accelera la Linea Verde: pronto il progetto definitivo

Novità importanti per la realizzazione della rete tranviaria di Bologna.

Dopo avere avviato i lavori della Linea Rossa il Comune sta procedendo anche con le attività riguardanti il tratto nord della Linea Verde, dal centro di Bologna a Corticella.

L’obiettivo, indispensabile per il rispetto delle scadenze del PNRR dal quale l’opera è finanziata, è dare inizio ai cantieri di questa seconda linea entro la primavera del 2024.

Il Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture del Comune sta completando la predisposizione del progetto definitivo di questa seconda linea tranviaria che verrà pubblicato il prossimo 16 agosto, avviando il procedimento per l’approvazione del progetto stesso mediante conferenza dei servizi.

Vista la necessità di contrarre i tempi di approvazione e realizzazione dell’opera, oltre che di compensare l’incremento dei costi dei materiali e dell’energia, il Comune ha deciso di contenere il tracciato della linea tranviaria completamente all’interno del territorio comunale, con collocazione del capolinea nord in prossimità della stazione SFM di Corticella e lo spostamento dell’area comprendente il parcheggio di interscambio e la fermata bus a nord di via Shakespeare.

“Abbiamo informato il Comune di Castel Maggiore di questa scelta – spiega l’assessora alla Nuova Mobilità Valentina Orioli – per garantire tempi e copertura economica del progetto, assicurando al progetto le medesime funzionalità e garantendo un analogo livello di domanda di mobilità. Viene comunque preservata la fattibilità di una successiva estensione nel territorio di Castel Maggiore”.

Il tracciato della Linea Verde in progettazione misurerà dunque complessivamente circa 6,7 chilometri, di cui 1,2 chilometri in sovrapposizione con la Linea Rossa, e avrà in totale 17 fermate (2 fermate di capolinea e 15 intermedie), di cui 3 in comune con la Linea Rossa.

Dal capolinea Sud, posto nel centro di Bologna in via dei Mille, il tracciato interesserà via dell’Indipendenza, via Matteotti e via Ferrarese, sovrapponendosi alla Linea Rossa fino a piazza dell’Unità; il percorso si svilupperà quindi verso nord lungo via di Corticella e via Bentini. Giunta nel cuore di Corticella la linea svolterà su via Sant’Anna, via Byron e via Shakespeare, per poi raggiungere la Stazione SFM di Corticella.

Contestualmente alla pubblicazione del progetto definitivo verrà anche avviata la procedura espropriativa per acquisire le aree necessarie a realizzare l’opera. Partiranno quindi le comunicazioni individuali a tutti coloro che risultano proprietari di aree private che saranno oggetto di esproprio e/o di asservimento nell’ambito del progetto della linea tranviaria.

Come già avvenuto per la Linea Rossa, nella maggior parte dei casi gli espropri interesseranno porzioni limitate di proprietà privata, alcune delle quali già aperte all’uso pubblico, come marciapiedi, parcheggi o altre aree antistanti gli edifici privati, altre di pertinenza degli edifici stessi. Altre proprietà saranno invece oggetto di asservimento per l’apposizione di ganci agli edifici, oppure saranno interessate da occupazioni temporanee necessarie a svolgere le attività di cantiere.