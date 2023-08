Domani a Guastalla le Onde Sonore in concerto in piazza

Il gruppo originario viene fondato a Guastalla verso la fine degli anni ’60. La formazione originale ha subito nel corso degli anni alcune modifiche, pur mantenendo il nucleo originale al proprio interno.

Il gruppo ha abbracciato diversi generi musicali nei diversi periodi, dal Pop/Rock progressive, Jetrho Tull, cover dei Pink Floyd e cover Queen. Si è esibito presso locali, teatri, eventi musicali in varie parti d’Italia, aderendo anche a diverse iniziative per scopi benefici. L’attuale repertorio riprende alcuni famosi brani di Finardi, Zucchero, New Trolls, Simply Red, Bruno Mars, Sting e Queen.