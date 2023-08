43° anniversario della strage di Ustica, domani ultimo appuntamento con la rassegna Attorno al Museo

Termina domani Attorno al Museo, la rassegna culturale dedicata al 43° anniversario della Strage di Ustica nello spazio antistante il Museo per la Memoria di Ustica al parco della Zucca, in via di Saliceto 3/22.

Come da tradizione il programma si chiude il 10 agosto con la Notte di San Lorenzo, con il ritorno nel Parco della Zucca, a distanza di 10 anni, di Teatro Valdoca e della poetessa Mariangela Gualtieri con un rito sonoro originale durante il quale reciterà versi da “Stringeranno nei pugni una cometa”, requiem che ha composto insieme alle musiche di Silvia Colasanti – per finire con un inedito scritto appositamente per questo anniversario, che chiude anche il film di Luciano Manuzzi “Luci per Ustica”, presentato nell’ambito della rassegna il 14 luglio.

Il Museo per la Memoria di Ustica sarà inoltre aperto dalle 20 alle 23 e il Dipartimento educativo MAMbo propone una visita guidata gratuita alle 20. Prenotazione obbligatoria alla mail mamboedu@comune.bologna.it entro le 13 del giorno stesso.

La rassegna Attorno al Museo, dal titolo Ustica non si dimentica, è promossa da Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, con Regione Emilia-Romagna, Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Settore Musei Civici Bologna | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, Comune di Bologna, Bologna Città della Musica Unesco e fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato da Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

Ustica non si dimentica: https://www.comune.bologna.it/notizie/43-anniversario-strage-ustica