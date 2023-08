Nuovo appuntamento con l’osservazione del cielo il 14 agosto alla pietra di Bismantova

Proseguono gli appuntamenti per famiglie in compagnia della “Casa delle Stelle”, progetto di educazione ambientale patrocinato dal Comune di Castelnovo Monti. In concomitanza dello sciame meteorico delle Perseidi, le “stelle cadenti” del periodo estivo, lunedì 14 agosto, a partire dalle ore 18.30 sono stati programmati un laboratorio per bambini, un pic-nic al tramonto e l’osservazione guidata del cielo stellato.

L’appuntamento si svolgerà alla base della Pietra di Bismantova in compagnia di Pierluigi Giacobazzi, divulgatore e referente scientifico del progetto e Rosetta Toni appassionata esperta di arti figurative. Per maggiori informazioni e iscrizioni si può consultare il sito web www.casadellestelle.com o scrivere direttamente a info@casadellestelle.com.