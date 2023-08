“Finale Emilia Città della Musica”: la rassegna chiude con due concerti, giovedì e venerdì

Chiude con due concerti in due giorni la rassegna “Finale Emilia Città della Musica”, organizzata dal Comune di Finale Emilia con il contributo di Regione Emilia Romagna e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

Il rinvio, provocato dal maltempo, della scorsa settimana ha infatti posticipato a giovedì 10 agosto alle ore 21.30, l’esibizione nei giardini pubblici De Gasperi del gruppo Spingi Gonzales – band della Bassa Reggiana formata dal cantante Fabrizio Freddi, dal chitarrista Damiano Alberini, dal tastierista Mattia Rubizzi, dalla cantante Rosa Alberini e dalla sezione ritmica con il bassista Simone Gigante e il batterista Demis Castellari – che, da sempre, con ironia, si definisce “la tribute band delle cover band”: omaggi a chi omaggia, e soprattutto grande passione per la musica del passato.

Il giorno successivo, venerdì 11, sempre alle 21.30 e sempre nei giardini De Gasperi, è in programma il concerto del trio strumentale Whole Tone Trio – composto da Elia Garutti alla chitarra, Francesco Alga Zucchi al basso e Federico Bocchi alla batteria – supportato dalla voce della giovane e talentuosa cantante Noemi Tommasini.

Il quartetto crea una miscela di Soul/Blues/Funky unico nel suo genere. Propone un repertorio che spazia dagli autori più celebri del panorama soul come Stevie Wonder, Bill Withers, fino ad arrivare ad artisti più moderni come John Mayer, Amy Winehouse, Alicia Keys e José James, qualche brano originale del trio e ovviamente qualche tributo a grandi artisti italiani come Pino Daniele, Battisti e tanti altri.