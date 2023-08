Ausl Reggio Emilia, chiusure estive intorno a Ferragosto e guardie mediche straordinarie

A Reggio Emilia sabato 12 e lunedì 14 agosto resterà chiuso lo sportello di Accettazione del Pre Ricovero Chirurgico dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, situato al piano 1, atrio Centrale (di fronte all’edicola).

Ancora lunedì 14 agosto osserveranno un giorno di chiusura il Cuptel, l’URP dell’Arcispedale Santa Maria Nuova e gli Uffici Amministrativi che hanno sede al Padiglione Morel e nell’edificio Spallanzani.

Nella stessa giornata di lunedì, trattandosi di un prefestivo, saranno presidiate fino alle ore 14 le Segreterie di reparto del Santa Maria Nuova, la Segreteria del Presidio Ospedaliero (edificio Spallanzani) e le Segreterie delle Direzioni degli Ospedali provinciali.

Tre guardie mediche straordinarie sono in programma in occasione della festività del Santo Patrono in altrettanti comuni del distretto di Scandiano, rispettivamente:

giovedì 10 agosto a Baiso;

mercoledì 16 agosto a Castellarano;

giovedì 24 agosto a Casalgrande.

Il servizio sarà attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i Medici di Medicina Generale e per i Pediatri di Libera Scelta con ambulatorio in questi comuni. Per richiedere il Servizio di Guardia Medica chiamare il numero verde 800 23 11 22.