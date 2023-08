A cena… nella rotatoria del Cavallino. Lunedì 14 agosto il centro di Maranello si trasforma in un grande ristorante a cielo aperto: dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, nell’incrocio tra Via Claudia e Via Nazionale, intorno alla rotatoria sormontata dalla grande statua del Cavallino Rampante, sarà possibile cenare sotto le stelle, grazie all’evento organizzato nell’ambito della Sagra dell’Assunta della Chiesa Parrocchiale di San Biagio.

Una location tutta particolare accoglierà chi vorrà sedersi ai tavoli che circonderanno la rotatoria: strade chiuse al traffico per godersi in tutta tranquillità una piacevole serata in compagnia. Il menù prevede tortelloni e tagliata di manzo ed è necessario prenotarsi, fino ad esaurimento posti (ai numeri 349 7964198, 334 7547850). La cena nella rotatoria, curata dai volontari dell’Oratorio, è uno dei momenti del programma della Sagra, che anche quest’anno affianca eventi ricreativi a iniziative di approfondimento religioso e spirituale. Tra le iniziative in programma, domenica 13 il torneo di basket, Juke-Box e Jucar Band e la mostra del contest fotografico, lunedì 14 e martedì 15 la pesca di beneficenza e il punto ristoro, martedì 15 la tradizionale processione dell’Assunta (alle 10) e in serata musica con Fabio Dessi Acustic Trio.

Nella foto: la cena nella rotatoria del 2022 (foto Archivio Comune di Maranello)