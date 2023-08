L’8 agosto a Nonantola si chiude la rassegna estiva con lo spettacolo di burattini “L’acqua miracolosa”

Martedì 8 agosto chiude in bellezza la rassegna “Una Piazza di Teatro”. A Nonantola in Piazza Liberazione alle ore 21.15 va in scena lo spettacolo di burattini “L’acqua miracolosa” di Mattia Zecchi (I burattini di Mattia).

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Vox Club.

La rassegna teatrale estiva è curata da Ater Fondazione e dal Teatro Troisi, e fa parte del cartellone di eventi “Nonantola d’Estate” proposto dal Comune.

L’acqua miracolosa

Dopo essere stato imbrogliato da Brighella, Fagiolino decide di partire per il mondo in cerca di fortuna. La incontrerà soltanto quando, giunto in un bosco della Siberia, scoprirà che due perfide streghe hanno lanciato una maledizione alla figlia del re e che tale maleficio può essere spezzato solo bagnando il viso della principessa con un’acqua miracolosa nascosta lì vicino. Fagiolino armato di coraggio, e del suo bastone, partirà per spezzare l’incantesimo. Riuscirà nell’eroica impresa?