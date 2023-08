Due taxi abusivi sequestrati dalla Polizia locale in aeroporto a Bologna

Nei giorni scorsi agenti della Polizia locale in borghese sono intervenuti in aeroporto per sequestrare due auto utilizzate abusivamente come taxi da persone senza licenza.

Entrambi i conducenti offrivano un servizio taxi a pagamento nell’area di sosta antistante l’ingresso dell’aeroporto. A ciascuno è stata contestata la violazione dell’articolo 86 del Codice della Strada, ovvero lo svolgimento del servizio taxi senza avere la licenza, che comporta una sanzione che può variare da 1.812 a 7.249 euro, cui si aggiunge il sequestro dei rispettivi veicoli e la sospensione della patente di guida per entrambi.