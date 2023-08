Castelnuovo e Montale, ecco i nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti urbani

Nuovi e più grandi cestini porta rifiuti urbani a Castelnuovo e Montale. È iniziata nei giorni scorsi la rimozione dei cestini ormai vetusti e la sostituzione con quelli nuovi, di maggiore capienza e dotati di una griglia spegni-mozziconi, per evitarne lo spargimento e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di ridurre i rifiuti prodotti. Sono oltre cento i dispositivi di raccolta rifiuti che saranno installati nel corso delle prossime settimane, prima a Castelnuovo e Montale, poi nelle altre frazioni; sarà attuata una riorganizzazione della presenza dei cestini e la copertura sarà ancora più capillare, specialmente nelle aree verdi e lungo piste ciclabili.

Un intervento da 55mila euro, realizzato in collaborazione con l’ente gestore della raccolta rifiuti Hera, che mira a un maggiore decoro e pulizia del territorio castelnovese: “I nuovi cestini, più capienti e attrezzati anche per i fumatori, intendono offrire un’opportunità in più alla comunità per migliorare il decoro urbano e la vivibilità del paese – spiega l’Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Castelnuovo Rangone Matteo Ferrari –. L’Amministrazione comunale, in sinergia con l’Associazione Ecovolontari, si impegna a fare la sua parte, ma per raggiungere risultati visibili e significativi serve davvero la collaborazione di tutti e che ogni cittadino si senta coinvolto nella cura dei luoghi che abita, a partire da una corretta gestione dei rifiuti”.