Calderara, non rispetta il divieto di avvicinamento alla moglie e finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione di Calderara di Reno hanno arrestato un 49enne italiano, disoccupato, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in atto (allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alle persone offese). Il provvedimento è stato emesso per le violazioni accertate alle prescrizioni già imposte a luglio, nell’ambito di un procedimento penale per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Prima ancora della precedente misura cautelare, vi era stata una minaccia di suicidio da parte dell’indagato che aveva scoperto di essere stato denunciato dalla moglie. La donna aveva denunciato violenze psicologiche e verbali che l’uomo, particolarmente geloso, aveva messo in atto nei suoi confronti, 43enne albanese, e verso la figlia, ora maggiorenne ma oggetto delle vessazioni del padre anche quando era minorenne. Nonostante il provvedimento di poco tempo fa, il 49enne ha continuato ad avvicinarsi all’abitazione della compagna, da cui doveva stare lontano per effetto della misura cautelare. Arrestato dai Carabinieri della Stazione di Calderara di Reno, il 49enne è stato sottoposto alla nuova misura cautelare del Giudice: la custodia cautelare in carcere.