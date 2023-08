Modena: nel sottopassaggio con la bicicletta in spalla per sfuggire ai Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia dei Carabinieri della Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato al controllo delle zone cittadine più soggette a fenomeni di spaccio delle sostanze stupefacenti, nel vigilare nella zona est della città, hanno notato una persona sospetta a bordo della biciletta.

L’uomo, alla vista della pattuglia, al fine di sottrarsi al controllo, ha cercato di fuggire in sella alla sua bicicletta e, dopo aver percorso un primo tratto con andatura veloce, ha imboccato a piedi un sottopasso pedonale prendendo a spalla il velocipede venendo tuttavia raggiunto e bloccato dai militari dell’Arma.

L’uomo, 42enne, è stato sottoposto ad accurato controllo di polizia, nel corso del quale è stato trovato in possesso di una dose di marijuana e una di crack, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e 110 Euro, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La sostanza stupefacente, il denaro e il materiale per il confezionamento delle dosi sono stati sottoposti in sequestro e la persona è stata denunciata in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Modena, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.