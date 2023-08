Monte San Pietro: 15enne scivolato in un torrente soccorso dai vigli del fuoco

Squadre dei Vigili del Fuoco unitamente all’elicottero del Reparto Volo di Bologna sono intervenute poco dopo le ore 12 presso il comune di Monte San Pietro per soccorrere un ragazzo di 15 anni scivolato in un torrente e che si era riuscito ad aggrappare ad un sasso.

Gli uomini del 115 hanno provveduto al recupero del ragazzo che, infreddolito, è stato consegnato al 118 per le cure del caso e trasportato in ospedale in codice 2.

Nelle operazioni di soccorso è stato recupero anche un carabiniere che arrivato sul luogo poco prima era entrato in acqua per prestare i primi soccorsi.