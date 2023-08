Due giorni di controlli straordinari dei Carabinieri presso esercizi pubblici della provincia. 145 esercizi e 594 persone identificate

Dalle prime ore del mattino del 3 agosto, sono stati avviati controlli straordinari dei Carabinieri nei pressi di bar ed altri esercizi pubblici similari situati nel comprensorio della provincia, così come disposto dal Comando Provinciale di Modena, nell’ambito di un progetto finalizzato a contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti e prevenire fenomeni di devianza giovanile e altre forme d’illegalità diffusa.

I controlli sono stati focalizzati in prossimità degli esercizi pubblici, oltreché in alcuni luoghi di aggregazione, ubicati nei 47 comuni del territorio modenese, in una più ampia strategia di prevenzione per la tutela della sicurezza pubblica, che muove nel controllo degli avventori e delle persone che gravitano nelle vicinanza delle attività economiche, al fine si accertare l’eventuale presenza di persone sospette, ricercate per provvedimenti restrittivi dell’Autorità Giudiziaria o comunque ritenute pericolose per l’ordine pubblico, per la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

Gli esercizi pubblici, non solamente quelli ubicati nei centri urbani, possono talvolta diventare luogo di ritrovo per spacciatori di sostanze stupefacenti, che per le loro attività illecite prediligono luoghi meno affollati ma comunque facilmente raggiungibili dagli assuntori. Talvolta queste infrastrutture, sono luogo di commissione di reati contro la persona e contro il patrimonio nonché punti ove si verificano altri comportamenti antisociali.

L’Arma di Modena, con questa fase di controlli, si prefigge lo scopo di garantire la sicura fruibilità di tutti gli esercizi pubblici e similari, prevenendo e scongiurando ogni forma di criminalità e di aggregazione antisociale, che in passato ha visto coinvolti anche i più giovani fruitori di tali servizi.

Il servizio straordinario dell’Arma si è protratto, in tutta la provincia, per due giorni consecutivi. Nell’ambito di tale iniziativa, i Carabinieri delle 41 Tenenze e Stazioni dipendenti della 4 Compagnie della provincia di Modena, con il supporto degli equipaggi dei Nuclei Operativi e Radiomobile, nell’arco di 48 ore, hanno controllato n. 145 esercizi pubblici, n. 564 persone, 139 delle quali sono risultate gravate da precedenti.