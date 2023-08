Boretto: scontro frontale tra due auto, tre feriti

Un incidente stradale si è verificato verso le 6.30 di oggi lungo la SP 111 all’altezza del km 19 del comune di Boretto, dove una Fiat Punto condotta da una 27enne abitante a Reggio Emilia, diretta verso Viadana, e una Dacia Duster con una famiglia francese (il conducente 60enne, la moglie 54enne e la figlia 16enne), con direzione Poviglio, si sono scontrate frontalmente sul ponte che porta a Viadana.

A seguito del sinistro i tre occupanti la dacia Duster riportavano lievi lesioni venendo condotti per le visite e le cure del caso presso l’ospedale di Guastalla. Le esatte cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri della Stazione di Boretto che sono intervenuti per i rilievi di legge supportati da un equipaggio della radiomobile della compagnia di Guastalla. Il traffico, fortunatamente non intenso ha subito rallentamenti.