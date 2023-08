Arrestato il ladro seriale dell’Ipercoop Ariosto

Negli anni 2011, 2013 e 2016 si è reso responsabile nelle province di Foggia, Bologna e Reggio Emilia, rispettivamente dei reati di inosservanza agli obblighi e prescrizioni della sorveglianza speciale, dell’inosservanza al foglio di via obbligatorio dal comune di Bologna, e di due episodi di furto aggravato (consumati sempre nello stesso supermercato del Centro Commerciale Ariosto), venendo riconosciuto colpevole dai competenti Tribunali che l’hanno giudicato.

Essendo divenute esecutive le condanne l’uomo, 44enne, dovrà scontare una pena complessiva pari a 8 mesi e giorni 10 di reclusione oltre al pagamento della multa di 252 euro. Per questi motivi, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, nel cui comprensorio è divenuta esecutiva per ultima una delle quattro condanne, ha emesso un provvedimento restrittivo di cumulo pene che è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Corso Cairoli, nel cui comune l’uomo risiede. Ieri pomeriggio i militari l’hanno tratto in arresto conducendolo nel carcere di Reggio Emilia per l’espiazione della pena.

A carico del 44enne pendevano infatti quattro sentenze di condanna: la prima emessa dal Tribunale di Foggia il 10 febbraio 2017, divenuta irrevocabile il 27.06.2017 in cui l’imputato era stato condannato a 5 mesi di arresto per l’inosservanza alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; la seconda sentenza emessa dal tribunale di Bologna il 20.06.2016 confermata dalla Corte d’Appello di Bologna divenuta irrevocabile il 3 marzo 2018 in cui l’uomo è stato condannato a 5 mesi d’arresto per l’inosservanza della misura di prevenzione del foglio di via del Questore che gli aveva inibito il rientro nel capoluogo bolognese per un periodo di 3 anni; la terza sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 04.10.2018 divenuta irrevocabile il 26 gennaio 2019 in cui il 44enne era stato denunciato dai carabinieri di Reggio Emilia per il reato di furto aggravato di abbigliamento e generi alimentari compiuto presso il punto vendita IPERCOOP del centro commerciale Ariosto che l’ha condannato a 4 mesi e 10 giorni di reclusione e 150 euro di multa; la quarta e ultima sentenza emessa sempre dal Tribunale di Reggio Emilia il 03.11.2020 divenuta irrevocabile il 19 gennaio 2021 in cui l’imputato era stato denunciato dai carabinieri di Reggio Emilia per il reato di furto di merce compiuto sempre presso il centro commerciale Ariosto e al termine dell’iter processuale condannato a 4 mesi di reclusione e 102 euro di multa.

Ieri pomeriggio il destinatario del provvedimento è stato rintracciato dai carabinieri della Stazione di Reggio Emilia Principale, che, ricevuto il provvedimento restrittivo, vi hanno dato esecuzione conducendolo dapprima in caserma e, dopo le formalità di rito, presso il carcere per l’espiazione della pena.