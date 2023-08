Un video personalizzato per spiegare la tariffazione puntuale Iren

I Comuni di Vezzano sul Crostolo e Cavriago hanno introdotto quest’anno la tariffa puntuale, ossia il nuovo sistema di misurazione del rifiuto residuo indifferenziato prodotto dalle singole utenze. Grazie a contenitori personalizzati dotati di microchip, la quota variabile della tariffa verrà calcolata sulla base della misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati prodotti da ciascuna utenza (domestica e non domestica).

Oltre alla consueta distribuzione di materiale informativo ai cittadini, per spiegare come funziona la nuova tariffazione puntuale il gruppo Iren, di concerto con le Amministrazioni interessate, ha pensato di realizzare un video animato che i cittadini di Vezzano sul Crostolo e Cavriago stanno ricevendo in questi giorni, sul proprio smartphone o nella propria casella di posta elettronica.

Il video personalizzato, con linguaggio informale, semplice ed intuitivo, racconta ai cittadini il metodo di calcolo delle vuotature minime in funzione dei componenti del nucleo familiare che, se rispettate, consentono di ottenere anche un risparmio sulla bolletta dei rifiuti. Inoltre, scaricando l’App Iren You, è possibile verificare il numero delle proprie vuotature in qualsiasi momento o consultare la bolletta in maniera facile e veloce. Per accedere ai servizi ambientali del proprio Comune è invece disponibile la nuova App Iren Ambiente, dove trovare tutte le informazioni per smaltire in modo corretto ogni rifiuto, prenotare il ritiro degli ingombranti, inviare segnalazioni e avere accesso a centri di raccolta e calendari di ritiro e spazzamento stradale.

Per informazioni o chiarimenti si può comunque contattare il numero verde Tari 800-969696 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato delle ore 8.00 alle ore 13.00 oppure si può scrivere alla casella di posta servizioclientitari@gruppoiren.it.