Un convegno sugli interventi del PNRR nella città di Bologna

Uno dei motori più potenti per lo sviluppo e la riqualificazione urbanistica d’Italia entra nel calendario della convegnistica di Cersaie 2023, l’edizione del 40°. I progetti del PNRR per la città di Bologna sono al centro del convegno, in programma mercoledì 27 settembre alle ore 11.00 presso il Palazzo dei Congressi, che vede la presenza del Sindaco di Bologna Matteo Lepore e del Vice Presidente di Confindustria Ceramica Emilio Mussini, moderati da Sebastiano Barisoni di Radio 24.

Il filo conduttore di tutti questi interventi è la riqualificazione di spazi urbani senza consumo di suolo, orientando tutte le iniziative verso la neutralità carbonica. Gli interventi riguardano la realizzazione del Museo dei Bambini e delle Bambine, del Polo della Memoria Democratica e del Palazzo dell’aiuto Materno, la riqualificazione urbanistica dell’area della Bolognina, del Dopo Lavoro Ferroviario e dello snodo infrastrutturale Ravoni – Prati.

Interventi su più punti della città, relativi ad una superficie complessiva superiore ai 250.000 metri quadrati, per i quali vengono destinati 118,4 milioni di euro dei fondi pubblici in grado di attivare risorse complessive superiori al miliardo di euro. Il termine di tutti i cantieri è previsto per il 2026.