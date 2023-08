Tangenziale di Bologna: chiuso stanotte lo svincolo 13 SS9 via Emilia

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione alla segnaletica, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 4, alle 6:00 di sabato 5 agosto, sarà chiuso lo svincolo 13SS9 Via Emilia, in entrata verso Casalecchio e in uscita per chi proviene da Bologna San Lazzaro. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 12 SS65 Futa.