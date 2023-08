Sull’A1 Milano-Napoli Direttissima: riaperto il tratto compreso tra il bivio con l’A1 e Firenzuola in direzione Firenze

Poco dopo le ore 08:00, sull’autostrada A1 Direttissima è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A1 e Firenzuola verso Firenze, che era stato chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme all’interno della galleria di base, all’altezza del km 26. Le squadre dei Vigili del fuoco, intervenute intorno alle 3:30, hanno operato per estinguere il rogo e mettere in sicurezza lo scenario; nessuna persona è rimasta coinvolta.

Durante le operazioni il traffico veicolare è stato interrotto, mentre ora proseguono le attività per ripristinare i danni. Attualmente (08:55) il traffico circola su una corsia e si registrano 2 km di coda verso Firenze. Inoltre, si registrano 13 km di coda sulla A1 Panoramica tra Sasso Marconi e Aglio verso Firenze.

Agli utenti provenienti da Milano e diretti verso Firenze si consiglia di immettersi sulla A15 Parma-La Spezia, quindi di percorrere l’A12 verso Pisa dove prendere l’A11 verso Firenze.

Agli utenti che si trovano a sud di Parma o che provengono dalla A13, si consiglia di prendere l’A14 e di uscire a Cesena per immettersi sulla E45 in direzione Orte e, se diretti a Firenze di prendere la Perugia-Siena e rientrare in A1 a Valdichiana verso Firenze, mentre se si è diretti a Roma di percorrere tutta l’E45 e rientrare in A1 a Orte verso Roma.