La Volante del Commissariato Bolognina Pontevecchio individua e denuncia l’autore di un’aggressione

Un cittadino straniero di origine marocchina, senza fissa dimora, è stato denunciato per i reati di minaccia aggravata e lesioni personali ai danni di un cittadino italiano. A seguito di una immediata e mirata attività di Polizia Giudiziaria, gli operatori di Polizia del Commissariato di San Giovanni in Persiceto hanno deferito, in tempi brevi, l’aggressore presso la Procura della Repubblica di Bologna.

I fatti risalgono al 17 luglio scorso, quando la Volante del Commissariato interveniva presso un circolo per una segnalata lite in strada tra due soggetti. All’arrivo delle Volante, però, era presente solo la vittima dell’aggressione, un cittadino italiano di 42 anni di origine tunisina, mentre il presunto aggressore si era già allontanato.

Si rendeva quindi necessario l’intervento del servizio medico di emergenza, nell’attesa del quale, tuttavia, la vittima perdeva conoscenza in preda ad una presunta crisi epilettica. Il personale della Squadra Volante eseguiva le manovre salva vita e sollecitava l’intervento del 118, che una volta giunto sul posto trasportava l’uomo presso l’Ospedale di San Giovanni in Persiceto.

L’attività di indagine svolta dagli agenti del Commissariato, che hanno analizzato le immagini di video sorveglianza dell’area teatro dell’evento ed altri elementi acquisiti durante la fase investigativa, permetteva di individuare l’autore del reato che, lo scorso 1 agosto, veniva riconosciuto nelle vie del centro cittadino, fermato ed accompagnato presso il Commissariato di Polizia per gli adempimenti volti alla certa identificazione e la successiva denuncia.