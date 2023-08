Giovane molesto fermato dalla Polizia di Stato a Reggio Emilia

Nel primo pomeriggio di ieri, una pattuglia delle Volanti impegnata nell’attività di controllo del territorio, transitando in via Emilia San Pietro ha notato un giovane che inveiva ad alta voce nei confronti di alcune giovani donne che passeggiavano sulla pubblica via, e, improvvisamente, senza alcun motivo colpiva il muro del caseggiato.

L’uomo, immediatamente fermato dagli operatori della Volante, appariva palesemente in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche. Non essendo in possesso di alcun documento utile all’identificazione, l’uomo è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura e sottoposto rilievi foto-dattiloscopici. In seguito all’identificazione il giovane, un 23enne, è risultato non essere in regola con le norme sul permesso di soggiorno e pertanto denunciato in stato di libertà. E’ stato inoltre sanzionato per ubriachezza molesta.