Questa mattina alle ore 8.20 circa si è verificato un incidente in via Sott’Argine Motta dove una vettura che si è ribaltata ed è finita in un fosso. È intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Carpi oltre al personale sanitario con eliambulanza in soccorso al conducente risultato ferito. È stato necessario l’utilizzo dell’autogru del Comando Vigili del fuoco di Modena per estrarre la vettura dall’acqua.