Viabilità e infrastrutture, settembre di cantieri a Calderara di Reno: al via sette opere sul territorio per oltre 4 milioni di euro

Il Comune di Calderara di Reno è pronto a far partire, dopo la pausa estiva, una serie di interventi di grande importanza per la viabilità sostenibile e le infrastrutture. Concluse le procedure di gara, e di esproprio laddove necessario, l’Amministrazione Comunale ha affidato 7 cantieri, che partiranno tutti nel mese di settembre. Tra questi la tanto attesa pista ciclabile Longara – Castel Campeggi, dotata di un quadro economico di 2,5 milioni di euro, e la via di collegamento tra la frazione di Castiglia e il ponte ciclopedonale sul Reno previsto nell’ambito del progetto del cosiddetto “Tubone”, lavori del costo di circa 580 mila euro. Inoltre, comincerà la costruzione del nuovo playground di via Crocetta a Lippo: un campo da basket, servizi igienici e un’area verde per 530 mila euro. In totale, l’impegno finanziario è di 4,1 milioni di euro.

«Nonostante le difficoltà economiche di un periodo in cui la grande voglia di ripartire si scontra con una crisi dai molti aspetti – dichiara il Sindaco Giampiero Falzone -, nonostante inoltre il costante aumento dei prezzi e la burocrazia, siamo riusciti ad affidare questi cantieri e non possiamo nascondere la soddisfazione nell’annunciarne la partenza. Dimostriamo ancora una volta che quelle che potevano apparire semplici promesse erano invece precisi impegni presi con la città e la comunità, che rispettiamo grazie al consueto lavoro di squadra per rendere Calderara sempre più bella e sostenibile».

Le altre 4 opere in partenza a settembre riguardano anch’esse la viabilità e le infrastrutture del territorio: si tratta della costruzione della pista in via Rizzola Levante, del completamento dell’illuminazione pubblica con impianti a led, della riqualificazione di via Verde e della realizzazione di dissuasori in via Pradazzo e via Collodi. Proseguono inoltre, nel rispetto del cronoprogramma, i lavori di costruzione della nuova rotatoria Pertini, partiti nella scorsa primavera, e il corposo piano asfaltature: quest’anno sono interessate 30 strade sul territorio per un investimento totale di oltre 1 milione di euro, interventi che si sommano ai 50 del 2020, 2021 e 2022. Nei prossimi mesi partiranno anche, infine, i lavori di completo rifacimento di via Valli, finanziati dal Consiglio Comunale dello scorso 27 luglio con uno stanziamento di 590 mila euro.

«L’Amministrazione Comunale – aggiunge e conclude il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Luca Gherardi – deve un grosso grazie agli uffici, che sono riusciti a completare nei tempi tutte le pratiche e preparare il terreno per l’importante settembre che ci attende. E il merito, inoltre, va dato come già in più occasioni ho detto al nostro Bilancio, da anni virtuoso e flessibile e capace di permetterci operazioni come questa, importanti per la città e la comunità».