StraBologna sostiene il rifugio del cane e del gatto

StraBologna, l’atteso evento che ogni anno richiama migliaia di partecipanti nelle pittoresche strade del centro storico di Bologna, è stato rimandato a causa dell’emergenza meteorologica che ha colpito l’Emilia-Romagna nel mese di maggio. La manifestazione, inizialmente prevista per il 21 maggio, è stata riprogrammata in accordo con il Comune di Bologna per il 29 ottobre 2023.

StraBologna è la festa della città per tutti, anche per i nostri amici a 4 zampe: da diverse edizioni il Comitato Organizzatore realizza un kit gara appositamente pensato per i cani dei partecipanti. Il kit è ricco di prodotti, campioni omaggio e gadget, il tutto per rendere l’esperienza della corsa ancora più piacevole per i partecipanti a quattro zampe e i loro affettuosi padroni. Nell’ultima edizione, circa 500 cani si sono iscritti, accompagnando i loro padroni lungo il percorso, contribuendo all’atmosfera di gioia e allegria per tutta la città.

In un’ottica di responsabilità sociale e riconoscendo l’importanza di sostenere le realtà locali che si occupano del benessere degli animali, il Comitato Organizzatore della StraBologna ha deciso di effettuare una significativa donazione al Canile Comunale “Rifugio del Cane e del Gatto“. Questa scelta riflette l’impegno costante di StraBologna nel supportare le strutture che lavorano instancabilmente per offrire una casa amorevole agli animali abbandonati.

Un partner fondamentale in questa iniziativa è “Amici di Casa Coop“, lo spazio dedicato ai prodotti per gli animali domestici all’interno di Coop Alleanza 3.0. I prodotti, gentilmente messi a disposizione da Amici di Casa Coop in collaborazione con il proprio fornitore Wonderfood SPA, sono inclusi nel kit gara pensato per i partecipanti a quattro zampe anche per l’edizione del 29 ottobre 2023.

Coop Alleanza dimostra costantemente sensibilità verso il tema degli animali abbandonati e sostiene numerose iniziative a loro favore, tra cui una raccolta alimentare permanente nei Petstore “Amici di Casa” e la promozione di campagne contro l’abbandono, attive ogni anno durante i mesi estivi.

Luca Bussolati, Direttore di Amici di Casa – Coop, ha dichiarato: “Siamo felici di collaborare con StraBologna e contribuire a questa iniziativa per il benessere degli animali abbandonati. La nostra azienda è da sempre impegnata nel promuovere il rispetto e l’amore per gli animali domestici, e insieme possiamo fare la differenza per quei piccoli amici bisognosi di cure e affetto.”

“Con questi ragazzi si vince sempre, grazie anche quest’anno per la donazione che abbiamo ricevuto: siamo felici che si sia dato il via a questa collaborazione.

Grazie anche a nome di tutti gli ospiti del canile comunale di Bologna” Terre del Branco.

StraBologna ringrazia i partecipanti, i partner e tutti coloro che hanno dimostrato pazienza e comprensione riguardo al posticipo dell’evento. L’impegno per realizzare un’edizione memorabile il 29 ottobre 2023 è più forte che mai: insieme, possiamo costruire un futuro migliore per gli animali e per la nostra comunità.

Per ulteriori informazioni sull’evento e per partecipare, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di StraBologna all’indirizzo strabologna.it e a seguire gli aggiornamenti sui social media.