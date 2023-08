(RINVIATO) “Spingi Gonzales” in concerto venerdì ai giardini pubblici di Finale Emilia

A causa dell’allerta meteo per temporali previsto per venerdì 4 agosto, l’amministrazione comunale ha annullato il concerto del gruppo SPINGI GONZALES previsto per domani, posticipandolo al prossimo 9 agosto.

Il penultimo appuntamento con la rassegna “Finale Emilia Città della Musica” – domani, venerdì 4 agosto, alle 21.30 nei giardini pubblici De Gasperi – ha il sound del gruppo “Spingi Gonzales”, band della Bassa Reggiana da vent’anni sulla breccia con grande ritmo e voglia di far ballare.

L’origine del gruppo risale infatti al 2003, a un’idea del cantante Fabrizio Freddi e del chitarrista Damiano Alberini. I due fondatori rappresentano ancora oggi l’ossatura della band, completata dalla voce di Rosa Alberini, dalla sezione ritmica composta dal bassista Simone Gigante e dal batterista Demis Castellari e dal tastierista Mattia Rubizzi. Da sempre, con ironia, si definisce “la tribute band delle cover band”: omaggi a chi omaggia, e soprattutto grande passione per la musica del passato.

(immagini fornita dall’Ufficio Stampa del Comune di Finale Emilia)