Reggio Emilia: lo aggredisce perché gli filma la targa dell’auto a seguito di un diverbio

Si trovava all’interno del parcheggio di un supermercato di Reggio Emilia, quando veniva video ripreso da una passante, per questo, nasceva un diverbio. Quindi, la “vittima” – un uomo di 61 anni – saliva sulla sua autovettura, ma prima di andare via riprendeva con il suo telefono cellulare la targa dell’auto con a bordo la donna che pochi istanti prima lo aveva video ripreso, e un uomo alla guida. Il conducente dell’auto, un 44enne, accortosi di essere filmato faceva retromarcia e dopo essere sceso dalla vettura si dirigeva verso il 61enne. Apriva con forza la portiera dell’auto in cui si trovava la vittima, la quale sbatteva violentemente una spalla procurandosi lesioni poi giudicate guaribili dai sanitari dell’ospedale di Reggio Emilia in 3 giorni.

Per questi motivi, con l’accusa di lesioni aggravate, i Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia Santa Croce hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia il 44enne residente a Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

L’origine dei fatti il 25 luglio scorso, quando intorno alle ore 20:00 la vittima si trovava presso il parcheggio di un super mercato di Reggio Emilia, in procinto di andare via, e accorgendosi di essere video ripreso da una passante, chiedeva di cessare la videoripresa altrimenti l’avrebbe denunciata. Da qui ne nasceva un diverbio, dopo il quale la vittima saliva sulla sua autovettura e filmava con il proprio telefono cellulare la targa dell’auto con a bordo la persona che pochi istanti prima lo aveva video ripreso ed un uomo alla guida. Il conducente dell’auto, accortosi di quanto accadeva, faceva retromarcia e dopo essere sceso dalla vettura si dirigeva verso il 61enne che si trovava nell’abitacolo della sua auto. Dapprima scagliava un pugno sul tettuccio della vettura, intimando al 61enne di scendere dall’auto e dopo pochi secondi tentava con forza di aprire la portiera, riuscendo nell’intento, nonostante la forza opposta dalla vittima, la quale, sbatteva violentemente la spalla. Nonostante questo, il 61enne riusciva ad allontanarsi, recandosi subito al pronto soccorso di Reggio Emilia per accertamenti. L’uomo veniva dimesso per le lesioni alla spalla, con una prognosi di 3 giorni. Il giorno successivo, il 61enne, si recava presso i carabinieri per raccontare i fatti, consegnando ai militari anche il video che riprendeva il numero di targa dell’autovettura dell’aggressore. Formalizzata la denuncia, i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce avviavano tutti gli accertamenti per constatare la veridicità dei fatti e risalire al presunto aggressore. Le indagini, supportate da testimonianze, hanno consentito di indirizzare le attenzioni investigative nei confronti dell’odierno indagato a carico del quale sono stati acquisiti presunti elementi di responsabilità.