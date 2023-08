Mirandola taglia il canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico

L’Amministrazione Comunale rende note le modifiche che riguardano il regolamento in merito alla disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico. Nel caso specifico, il regolamento si riferisce anche all’esposizione pubblicitaria e al canone mercatale. Le modifiche introdotte vertono nella direzione di una sempre maggior semplificazione, agevolazione e attenzione nei confronti delle attività economiche e dei contribuenti, al fine di rendere più diretto il rapporto con l’Amministrazione stessa. In merito alle agevolazioni in oggetto, sono doverose due puntualizzazioni:

• Si è proceduto nella scelta di ridurre in maniera sostanziale e progressiva il canone di occupazione delle aree di suolo pubblico, in proporzione all’aumento dei metri quadrati utilizzati; più l’area utilizzata risulterà vasta e più diminuirà il canone di occupazione dovuto. Evidente l’intento di facilitare e incentivare la libera iniziativa con riferimento non solamente alle attività commerciali, ma anche alle manifestazioni.

• La seconda modifica si rivolge, invece, ad una puntualizzazione relativa agli eventi pubblici che godano del patrocinio comunale. In questa casistica, qualora vengano a trovarsi coinvolte attività puramente commerciali, queste ultime – e non l’ente o l’associazione organizzatore – saranno soggette al pagamento del canone di occupazione, seppur a costi contenuti come da parametri comunali predefiniti.

Pur ribadendo che le attività commerciali operanti in iniziative patrocinate non siano esenti da canoni, l’intento dell’Amministrazione è quello di favorire il commercio locale, attraverso una riduzione dell’imposta stessa in riferimento agli eventi che saranno oggetto di patrocinio.

Si tratta della prima modifica applicata, alla quale ne seguirà un’ulteriore, a cavallo fra i mesi di settembre e ottobre, dedicata alle esposizioni pubblicitarie – commenta con soddisfazione l’Assessore Lodi – Un assist che vuole incentivare quando possibile il commercio, l’organizzazione di eventi, rendendo ulteriormente attrattivo il nostro territorio”.