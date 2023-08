Week-end “spettacolare” a Sasso Marconi

A Sasso Marconi sta per iniziare un week-end particolarmente ricco di appuntamenti culturali. Nelle serate di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 agosto sono infatti in programma quattro diversi momenti di spettacolo sotto le stelle che toccheranno altrettante frazioni cittadine spaziando dal teatro comico alla magia, dalla musica alla clownerie: tante diverse proposte che contribuiscono a rendere vario e interessante il cartellone dell’estate sassese.

Il fine settimana si apre nel verde del parco dell’Olivetta, nella frazione di Tignano-Roma, dove venerdì 4 agosto (ore 21.15) “L’Abile Teatro” porta in scena “Mago per svago”: mimo, magia e teatro circo si mescolano in uno spettacolo senza parole in cui Simon Luca Barboni e Marco Bruzzesi, indossando i panni di un mago e del suo ambizioso ma maldestro assistente, coinvolgeranno grandi e piccini con numeri di magia e divertenti giocolerie.

Venerdì 4 fa poi tappa a Sasso Marconi “Corti chiese e cortili”, la rassegna di musica colta, sacra e popolare organizzata dalla Fondazione Rocca dei Bentivoglio. A Villa Davia, nel settecentesco borgo di Colle Ameno, è in programma il concerto per pianoforte “Infinite sfumature e profondi ricordi” in cui il duo formato da Betsabea ed Elia Faccini eseguirà brani di Debussy, Ravel e Solbiati. Il concerto inizia alle 21 (biglietto d’ingresso 5 €) e sarà preceduto, alle 19.30, da una visita guidata gratuita al borgo di Colle Ameno, a cura del Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”. Prenotazioni per concerto e visita guidata aperte sul sito web https://prenota.collinebolognaemodena.it/eventi/

Sabato 5 ci si sposta al borgo di Fontana per la prima delle tre serate di spettacolo dedicate alla magia, che ad agosto animeranno la frazione. Si comincia con “Il trucco c’è ma non mi dona”, spettacolo di close-up magic del Mago Lupis. Con una sequenza incalzante di gag comiche, situazioni paradossali e numeri di illusionismo a distanza ravvicinata, il Mago Lupis, già conosciuto per le sue apparizioni nella trasmissione televisiva “Italia’s Got Talent”, porterà il pubblico a contatto diretto con l’assurdo e l’impossibile. Appuntamento in Piazza Cremonini alle 21.15.

Questo primo intenso week-end di agosto si conclude domenica 6 a Borgonuovo con un vero e proprio… “Boato!” Si intitola così lo spettacolo che andrà in scena alle 21.15 nella piazzetta del Centro sociale di via Cartiera. Andy Spigola, artista eccentrico, amante della magia, della danza e… dell’altezza, si cimenterà in prove di abilità e spericolate evoluzioni sui trampoli, dando vita a uno spettacolo dirompente, in cui si mescolano teatro di strada, clownerie ed equilibrismo.

Gli spettacoli in programma al parco dell’Olivetta, a Fontana e Borgonuovo sono gratuiti e organizzati dall’Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con Ca’ Rossa Teatro.

Info: 051 6758409 (infoSASSO) – www.comune.sassomarconi.bologna.it