Ruba una bicicletta, inseguito e arrestato dai Carabinieri al Parco Ducale di Modena

Poco dopo la mezzanotte di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti in Largo Garibaldi, dove era stato segnalato il furto di una bicicletta.

Pochi minuti dopo la segnalazione alla Centrale Operativa dei Carabinieri, la persona con il velocipede, è stata intercettata in fuga da una gazzella e inseguita fino all’interno del Parco Ducale, ove la persona è stata definitivamente bloccata.

L’uomo, 25enne, nel tentativo di sottrarsi all’arresto, ha aggredito i militari, strattonandoli e minacciandoli, venendo tuttavia contenuto definitivamente immobilizzato anche ricorrendo all’ausilio dello spray in dotazione. Nessun militare ha riportato lesioni.

La bicicletta è stata recuperata e immediatamente restituita al legittimo proprietario, il quale, molto soddisfatto per il celere intervento, ha ringraziato i militari per aver dato, al momento del furto, così importanza alla sua bicicletta.

La persona, arrestata per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale, nella mattinata odierna è stata condotta dinanzi al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, nel corso della quale è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Per lui sono state anche attivate le procedure per l’espulsione dal territorio dello Stato.