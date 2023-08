Raccolti 8mila euro per Casola Valsenio dalla cena di Pro Loco e Comune

Ammonta a 8mila euro il ricavato della grande cena organizzata da Pro Loco e Comune di Albinea in favore della popolazione di Casola Valsenio colpita dalla tremenda alluvione del maggio scorso che ha provocato nel piccolo comune ravennate, ben 240 frane.

Quattrocento persone avevano partecipato all’iniziativa del 15 giugno, nella tensostruttura del parco Lavezza, che aveva aperto la Sagra del Lambrusco e della Spergola.

50 volontari di Pro Loco si erano alternati tra fornelli e tavoli e la cena era stata un enorme successo.

Il Comune di Casola ha da tempo scambi culturali e di valorizzazione territoriale con Albinea. Per questo legame è stato scelto come destinatario della raccolta fondi mirata all’acquisto di un mezzo fuoristrada 4X4, che sarà utile all’amministrazione ravennate per spostarsi su un territorio devastato. La decisione di destinare la beneficenza allo scopo di acquistare il mezzo è maturata durante un confronto tra gli amministratori, avvenuto il 6 giugno scorso, quando una delegazione di Albinea si è recata a Casola per osservare di persona i danni provocati dall’alluvione e portare sostegno a chi sta lavorando per ridare speranza alla popolazione.

Al momento in tanti hanno utilizzato il conto corrente di Pro Loco per donare: Iban IT79P0200866131000100092660 e causale “4×4 per Casola”. Tra le donazioni più significative, oltre agli 8mila euro arrivati dalla cena, figurano 1.000 euro da parte del Circolo Albinetano e 500 euro da parte della Scuola dell’Infanzia San Giovanni Bosco, 1.000 euro da Anpi Albinea, 1000 euro dagli Amici del Cea e 500 euro dal “Team Reggio Fuoristrada”.