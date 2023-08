Maranello Nuoto sul podio a squadre anche con gli junior ai Campionati italiani di categoria Estivi Lifesaving di Chianciano

Chianciano Terme – Si chiude anche la seconda parte riservata alle categorie junior, cadetti e senior.

Maranello Nuoto arricchisce il medagliere anche con gli atleti più grandi e registra il bis tricolore di Andrea Dallari, già nella lista degli azzurri e convocato per i prossimi campionati europei junior di settembre in Polonia, prima centrando il titolo nei 100 pinne per poi indossare in chiusura l’oro nei 50 manichino. Ma la collezione comprende anche l’argento a torpedo e il bronzo nel superlifesaver.

Sempre a livello individuale ma al femminile, Laura Medici è argento nei 200 con ostacoli junior mentre Gaia Pacilio lo centra tra le senior che vedono Martina Dallari sul gradino basso del podio a torpedo.

Ma è la staffetta junior composta da Laura Medici, Arianna Blasi, Nicole Morabito, Anna Soli che prima si regala il bronzo nella 4×50 mista junior poi centra prima l’oro con tanto di record italiano di categoria nella 4×50 pool lifesaver. Il bis tricolore arriva nella 4×25 manichino junior con Medici, Morabito, Soli e l’innesto di Arianna Merli che consentono così a Maranello di salire sul podio come secondi nella classifica di società junior.

Sesta posizione nella classifica di Società Senior.

Nel monologo emiliano recitato da Maranello, unica corregionale che centra una medaglia è Asia Bertolini porta sul podio Reggiana Nuoto con l’argento nei 100 manichino donne senior.

In coda ai giovanili anche i Campionati italiani Master. Maranello in 5 ma sempre con buoni risultati chiudendo al 5° posto come Società.

Monica Prampolini vince 100 manichino pinne e 100 torpedo della cat. M60, Laura Verdi (M55) e Cecilia Cavani (M50) sono d’argento nelle stesse specialità. Successi anche al maschile con il coach Fabrizio Sfondrini che ha vinto 100 torpedo e l’argento nel trasporto manichino M55 e Massimiliano Curti con 3 argenti nella cat. M70.