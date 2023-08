Esplosione nella cucina di un’azienda agricola a Spilamberto: due feriti

Due persone sono rimaste ustionate nel pomeriggio per lo scoppio di una bombola di GPL in un cucina. E’ successo intorno alle 15:00 in un’azienda agricola di via Modenese a Spilamberto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, e i sanitari del 118 che hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso. I feriti, un uomo di 59 anni ed una collaboratrice di 29 rimasti ustionati, sono stati trasportati all’apposito Centro presso l’Ospedale di Parma. I Carabinieri, assieme ai Vigili del fuoco stanno effettuando gli accertamenti.