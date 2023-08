Cisl in lutto per la scomparsa di Filomena Solitro

La Cisl Emilia Centrale piange la scomparsa di Filomena Solitro, impegnata per oltre quindici anni nella tutela dei lavoratori della sanità. Aveva 58 anni. Stroncata da un male incurabile, lascia una figlia di 25 anni.

Oggi – mercoledì 2 agosto – dopo le 14 si può visitare la salma alle camere ardenti del policlinico.

Il funerale sarà celebrato domani – giovedì 3 agosto. La salma partirà alle 15:30 dalle camere ardenti del policlinico per andare al santuario Madonna del Murazzo a San Cataldo.

«Assunta al policlinico di Modena come operatore socio-sanitario, Filomena Solitro lavorava da diverso tempo come assistente amministrativo – la ricorda il segretario aggiunto della Cisl Funzione pubblica Emilia Centrale Gennaro Ferrara –

In qualità di nostra delegata nella sanità, in questi anni ha dato tanto alla nostra categoria e al coordinamento femminile Cisl, sia a livello modenese che regionale.

Era una donna generosa e sensibile, sempre disponibile ad aiutare chi era in difficoltà. Sapeva ascoltare e comprendere i bisogni delle persone, andando oltre il problema di natura sindacale.

Per molti cislini Filomena è stata un’amica, non solo una collega competente. Per questo ci stringiamo attorno alla sua famiglia – conclude il sindacalista della Cisl Fp Emilia Centrale – ed esprimiamo gratitudine per tutto ciò che la cara Filomena ha fatto per la Cisl e i lavoratori modenesi della sanità».