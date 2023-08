Per rifare il passaggio a livello domani a Carpi chiude via Due Ponti

Per il rifacimento del passaggio al livello ferroviario su via Due Ponti, da domani, 2 agosto, a giovedì 31 agosto compreso viene sospesa la circolazione per tutti i veicoli e pedoni, nel tratto fra le vie Alghisi e Lucrezio Caio. In conseguenza di ciò, sono introdotte in via temporanea, per la durata dei lavori – eseguiti per conto di RFI dalla “De Aloe costruzioni srl” di Brescia – le seguenti modifiche alla viabilità:

divieto di fermata su tutta la via Rossi, ambo i lati, dal numero civico 5 all’intersezione con via Tre Ponti;

doppio senso di marcia solo per i residenti, ai veicoli che devono effettuare operazioni di scarico-carico, ai mezzi di Soccorso, d’Emergenza e dei Corpi di Polizia:

per i veicoli che transitano su via Due Ponti con direzione di marcia Est-Ovest, entrata e uscita su via Due Ponti;

per i veicoli che transitano su via Due Ponti con direzione di marcia Ovest-Est, entrata e uscita su via Alghisi;

per i veicoli che transitano su via Alghisi, con direzione di marcia Nord-Sud, giunti all’intersezione formata con la via Due Ponti, obbligo di proseguire dritto su via Alghisi direzione Nord-Sud;

per i veicoli che transitano su via Alghisi, con direzione di marcia Sud-Nord, giunti all’intersezione formata con la via Due Ponti, obbligo di proseguire dritto su via Alghisi direzione Sud-Nord;

per i veicoli che transitano su via Due Ponti, con direzione di marcia Est-Ovest, giunti all’intersezione formata con la via Lucrezio Caio, obbligo di Svolta a Sinistra su via Lucrezio Caio direzione Nord-Sud;

per i veicoli che transitano su via Lucrezio Caio, con direzione di marcia Sud-Nord, giunti all’intersezione formata con la via Due ponti, obbligo di svolta a destra su via Due Ponti direzione Ovest-Est.

La segnaletica verticale di cantiere, e l’eventuale presenza di movieri, sono a cura della ditta esecutrice. L’ordinanza integrale è pubblicata sull’Albo pretorio nel sito del Comune.