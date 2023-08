In via di soluzione l’avaria alla centrale idrica di Caprara

A seguito del problema verificatosi ieri mattina su uno dei pozzi che alimenta l’acquedotto di Caprara, a servizio dei comuni di Campegine, Castelnuovo Sotto, Gattatico (Praticello), Gualtieri, Poviglio, Brescello e Boretto, la situazione sull’acquedotto di Caprara è in via di risoluzione. Le analisi confermano nessun inquinamento di tipo batteriologico.

Si conferma che la causa di sporcamento, eliminata già dalla mattinata di ieri, è stata individuata nell’ingresso di materiale limoso naturalmente presente a tergo del pozzo per cedimento e non dovuta a inquinanti esterni.

La torbidità al rubinetto è in continuo progressivo miglioramento, eventuali residui verranno eliminati con il ricambio dell’acqua in rete nelle prossime ore.

Le squadre di IRETI sono al lavoro e la situazione è monitorata in continuo da IRETI e da ASL. Solo in caso l’acqua non si presenti perfettamente limpida si sconsiglia l’utilizzo per scopi alimentari, ma non è più necessario procedere alla bollitura per lavarsi in quanto non sussiste rischio sanitario.