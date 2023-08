Castel Guelfo: vanno al centro commerciale e lasciano il figlio di un anno nell’auto, aperta col motore acceso

I Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno soccorso un bambino di 1 anno che era stato lasciato sul seggiolino di un’automobile. E’ successo alle ore 12:45 del 30 luglio, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Imola hanno ricevuto la telefonata di un cittadino che riferiva di aver notato un bambino all’interno di un’automobile parcheggiata davanti a un negozio del centro “The Style Outlets di Castel Guelfo”.

Appresa la notizia, i Carabinieri si sono diretti velocemente sul posto e quando sono arrivati hanno constatato che il bambino era all’interno dell’abitacolo del veicolo, che era aperto, motore acceso ed aria condizionata in funzione. Poco dopo sono arrivati i genitori del piccolo i quali, vedendo il bambino in braccio a un Carabiniere, hanno riferito di essersi allontanati per pochi minuti con gli altri tre figli e di aver lasciato il quarto figlio nell’auto perché stava dormendo.

I due genitori, identificati dai Carabinieri, sono una coppia di stranieri residenti a Bologna e saranno segnalati alla Procura della Repubblica di Bologna ipotizzando la violazione dell’articolo 591 del c.p. “abbandono di persone minori o incapaci”.