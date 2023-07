E’ morto Don Umberto Lumetti

La parrocchia di Madonna di Sotto e il clero sassolese in lutto. E’ scomparso nella notte Don Umberto Lumetti: era ricoverato a Baggiovara da inizio luglio. Classe 1935, nativo di San Cassiano di Baiso, Don Umberto aveva festeggiato proprio a fine giugno i 60 anni sacerdozio ed era in servizio presso Madonna di Sotto da oltre 40 anni. Non ancora fissata la data dei funerali.