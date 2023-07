Due gravi incidenti stradali nella serata di ieri nel reggiano

Due gravi incidenti stradali si sono verificati ieri sera, entrambi intorno alle 19:30, sulle strade reggiane:

Alle 19:29 i sanitari del 118 assieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti sulla SP25-via Tassoni a Capriolo di Reggio Emilia, dove si era verificato uno scontro frontale tra due autovetture. Nello schianto sono rimaste ferite sette persone due delle quali, un bambino di 9 anni ed un anziano di 84 in modo grave. Uno dei feriti è stato estratto dai Vigili del fuoco ed entrambi trasportati all’ospedale di Reggio Emilia in codice di massima gravità. Ferite lievi per le altre persone coinvolte. Sul posto, oltre ai sanitari con 4 ambulanze e automedica, la Polizia locale per i rilievi.

Il secondo grave incidente una manciata di minuti dopo sulla SP486R a Muraglione di Baiso. Qui si è trattato di uno scontro tra un’autovettura ed una motocicletta. Ad avere la peggio i due centauri: un uomo d 46 anni ed una donna di 31: il primo trasportato all’Ospedale di Parma, la seconda al Sant’Agostino Estense di Baggiovara, entrambi in codice di massima gravità. Lievi ferite per i tre giovani che occupavano l’autovettura. Sul posto i sanitari del 118 con ambulanze, automedica ed elisoccorso, e i carabinieri che dovranno accertare l’esatta dinamica del sinistro.