Autocarro distrutto da un incendio, stamane sulla A14

Squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute alle 11.00 circa per l’incendio di un autocarro sulla A14 al km 31 direzione Sud. Le squadre hanno provveduto all’estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza. Durante le operazioni in traffico veicolare è stato interdetto. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto personale ASPI e la Polizia stradale.