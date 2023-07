Controlli dei Carabinieri sulla via per Carpi a Soliera

Ieri pomeriggio verso le ore 17.00, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, nel corso di uno dei posti di controllo alla circolazione stradale attuato nella via Carpi-Ravarino, hanno fermato e identificato un operaio 30enne, trovato in possesso di cocaina. L’uomo è stato segnalato alla locale Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti.

L’attività rientra nell’ambito dei controlli predisposti dalla Compagnia carabinieri di Carpi nei luoghi più frequentati, allo scopo di prevenire e contrastare la diffusione delle droghe e l’abuso nell’assunzione delle bevande alcoliche.