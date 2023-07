Controlli congiunti della Polizia Locale Bassa Reggiana con l’Arma dei Carabinieri per la sicurezza stradale

Nella notte di ieri (tra venerdì 28 e sabato 29 luglio), il Corpo di Polizia Locale Bassa Reggiana, unitamente al personale dell’Arma dei Carabinieri, ha svolto un servizio di controllo del territorio per la prevenzione degli incidenti stradali e il contenimento della guida in stato di alterazione da alcol o droghe.

I controlli si sono svolti tra le ore 22 e le ore 4 del mattino concentrandosi sulla sicurezza stradale e sui controlli dei pubblici esercizi che somministrano bevande alcoliche. Nel servizio sono state impegnate tre pattuglie del Corpo unitamente a sette militari dell’Arma, che nella prima parte della serata hanno svolto controlli presso alcuni pubblici esercizi al fine di verificare la regolarità delle autorizzazioni previste per lo svolgimento dell’attività e gli eventuali disturbi arrecati ai residenti, mentre nella seconda parte del servizio sono stati predisposti posti di controllo viabilistici sulle principali arterie di collegamento dell’Unione Bassa Reggiana.

Lo scopo dei controlli stradali era quello di verificare le condizioni psico-fisiche dei conducenti, oltre alle condizioni dei veicoli che possono costituire motivo di maggior rischio nella circolazione stradale ovvero un fattore determinante nel verificarsi di incidenti stradali.

Nel corso dei servizi, proseguiti fino al mattino, sono state complessivamente identificate 160 persone, di cui 105 conducenti di veicoli sottoposti a controllo alcol, dai quali un conducente è risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l, reato per cui è prevista l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente di guida, da sei mesi ad un anno. Al conducente è stata immediatamente ritirata la patente di guida per i provvedimenti conseguenti. Sempre nel corso dei controlli stradali, un secondo conducente è stato trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente, per cui si è proceduto al sequestro della sostanza e al ritiro della patente di guida per la segnalazione ai sensi dell’art. 75 del D.p.r. 309/90 alla Prefettura competente per i provvedimenti del caso.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Bassa Reggiana Francesco Crudo e il Comandante della Compagnia Carabinieri di Guastalla Roberto Iandiorio hanno espresso la loro soddisfazione per i risultati del servizio svolto insieme, che testimonia la comunità di intenti e la collaborazione tra i due Comandi.