Arrestato un trafficante di droga presso l’aeroporto “Marconi”, trasportava oltre un chilo di cocaina

Prosegue l’attività di contrasto ai traffici illeciti attuata dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso l’aeroporto Marconi di Bologna.

Nei giorni scorsi, nelle maglie del dispositivo di controllo è finito un cittadino italiano originario di Forlì, in arrivo dalla Colombia via Madrid, tratto in arresto dagli operanti per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

In particolare, le attività ispettive poste in essere hanno permesso di rinvenire cinque involucri sottovuoto riempiti con kg 1,100 di cocaina, occultati sulla persona.

A seguito di giudizio direttissimo, il trafficante è stato condannato a 3 anni e 10 mesi reclusione ed associato presso la Casa Circondariale di Bologna.